Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 yıldız Hırvatistan'a götürülmüyor

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk karşılaşmasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasının ilk maçında deplasmanda yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarken Hırvatistan kafilesi de netlik kazandı.

TALISCA KART CEZALISI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre kart cezalısı bulunan Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi.

2 İSİM SAKAT

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve bireysel çalışan Edson Alvarez kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi son dakika fenerbahçe talisca
