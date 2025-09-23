Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 yıldız Hırvatistan'a götürülmüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasının ilk maçında deplasmanda yarın Dinamo Zagreb'le karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarken Hırvatistan kafilesi de netlik kazandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre kart cezalısı bulunan Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve bireysel çalışan Edson Alvarez kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:
