Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı gündemine aldı!

Fenerbahçe'nin futbolculuk kariyerinden sonra antrenörlük hayatına Feyenoord'da devam eden Dirk Kuyt ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Manu Lonjon'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Dirk Kuyt ile görüşmelere başladı. Büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilen bu haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu anlaşmayı kabul etmesi halinde sarı lacivertlilerin yeni sezondaki teknik direktörü Dirk Kuyt olacak.

ADVOCAAT: FENERBAHÇE KUYT İÇİN İDEAL OLABİLİR

Feyenoord Teknik Direktörü Advocaat ise geçtiğimiz haftalarda Kuyt ile ilgili Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kuyt teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Liverpool ve Fenerbahçe'yi istiyor. Türkiye'de Kuyt'a büyük saygı var. Türkler onu çok seviyor. Fenerbahçe onun için ideal bir yer olabilir." demişti.

