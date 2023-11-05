Fenerbahçe Divan Kurulunda tarihe geçecek an! Atatürk'ün hologram görüntüsüyle gerçek sesi kullanıldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı.

ATATÜRK HOLOGRAMI YANSITILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı yansıtıldı. Salonun ışıkları kapatıldıktan sonra Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku paylaşılırken üyeler ayakta izleyerek uzun süre alkışladı.





