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Fenerbahçe Divan Kurulunda tarihe geçecek an! Atatürk'ün hologram görüntüsüyle gerçek sesi kullanıldı

05.11.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı 10. Yıl Nutku ile açıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı.

ATATÜRK HOLOGRAMI YANSITILDI

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı yansıtıldı. Salonun ışıkları kapatıldıktan sonra Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku paylaşılırken üyeler ayakta izleyerek uzun süre alkışladı.

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