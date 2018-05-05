Fenerbahçe Doğuş 83 - 60 Beşiktaş Sompo Japan

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya Clark ve Adams'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında NunnalLy ve Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-4 üstün geçti. Oyunu dengeleyen siyah-beyazlı ekip, Weems'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 9. dakikada eşitliği yakaladı: 14-14. Thompson'ın pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın pota altından Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya (28-21) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-29 önde gitti.
İkinci yarıda pota altında rakibine üstünlük kuran ve Sloukas'ın basketleriyle 25. dakikada farkı çift (47-36) hanelere taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Thompson'ın sayılarıyla final periyoduna 53-44 üstün girdi.
Son çeyrekte Sinan Güler ve Ali Muhammed ile dış atışlardan arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikanın içinde farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 64-47. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında farkı açmaya devam eden ev sahibi, 35. dakikayı 23 sayı (73-50) farkla üstün tamamladı. Barış Hersek ve Sinan Güler'in sayılarıya skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-60 galip ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Doğuş: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 60
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Alper Özgök xx, Mehmet Karabilecen xx
Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 11, Melli xx 8, Melih xx 7, Sloukas xx 9, Nunnally xx 5, Vesely xx 2, Sinan xx 14, Ali Muhammed xx 18, Ahmet xx 6, Egehan x, Barış x 3, Datome xx
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xx 9, Adams xx 20, Sertaç xx 5, Maxim xx, Strawberry xx 5, Kenan xx, Palacios xx 5, Weems xx 14, Semih xx 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 17-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 34-29 (Fenerbahçe Lehine)
3. periyot: 53-44 (Fenerbahçe lehine)
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