Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda TOFAŞ’ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlayan TOFAŞ, Henry ve Crocker’ın pota altı oyunuyla ilk 4 dakikayı 10-2 önde geçti. Brad Wanamaker’ın skorer oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely’nin önce serbest atıştan bulduğu sayıyla eşitliği yakaladı, ardından da smacıyla çeyreğin bitimine 53 saniye kala öne geçti: 19-17. İlk periyodu sarı lacivertliler bu skorla önde tamamladı.

İkinci periyoda bu kez iyi başlayan taraf ev sahibi olurken, Brad Wanamaker’ın yine pota altını etkili kullanmasıyla sarı lacivertliler skorlar buldu. Aradaki farkın açılmasına izin vermeyen TOFAŞ'ta Tony Crocker ve Sammy Mejia takımını sayılarıyla takımını ayakta tuttu. Soyunma odasına Fenerbahçe Doğuş 37-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, özellikle Nicolo Melli’nin iyi oyunuyla 9-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş skoru 58-49’a çekti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip, kader çeyreğine 63-51’lik skor avantajıyla başladı.