SPOR

Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 08.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş ile Tofaş, play off serisinde ikinci kez karşılaştılar. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı 86-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Dört galibiyeti elde edenin şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Doğuş, evinde oynadığı maçlarda avantajını korudu. Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti haberimizde. Peki Fenerbahçe Doğuş - Tofaş 3. ve 4. maçları ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

Fenerbahçe Doğuş, Tofaş ile play off final serisi 2. maçında Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Saha avantajını iyi kullanan Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı kıran kırana geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da tribünden izlediği maçtan galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, 3. ve 4. maçlarda Bursa'da Tofaş'ın konuğu olacak. Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti linki haberimizde. Peki 3. ve 4. maçların programı nasıl, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, Crocker'ın etkili performansıyla üst üste sayılar buldu ve 4. dakikada rakibine 10-2 üstünlük kurdu. Mola dönüşünde Wanamaker'ın çabasıyla 7-0'lık bir seri yapmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, son dakika oynanırken Vesely'nin smacıyla 19-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu şekilde sona erdi.

İkinci periyoda Sinan Güler'in 5 sayısıyla başlayan ev sahibi ekip karşısında TOFAŞ da sayılar buldu ve 14. dakikada skor 29-27 oldu. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe Doğuş ribauntlarda da etkili olarak TOFAŞ'ın kritik hamlelerini boşa çıkardı ve ilk yarının sonunda sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Owens'ın basketiyle başlayan TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş hücumlarını durdurmakta güçlük yaşasa da rakibine hücumda karşılık vermekte zorlanmadı ve 26. dakika 47-47 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Vesely'nin üst üste bulduğu basketlerle 28. dakikaya girilirken 56-49 üstünlük sağladı. Savunmadaki kritik müdahaleleriyle rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, hatalardan faydalanarak üçüncü çeyreği de 63-51 üstünlükle geçti.

Son bölüme Nunnally'nin üç sayılık basketiyle giriş yapan Fenerbahçe Doğuş, uzun süre rakibinin maça ortak olmasına izin vermese de TOFAŞ son 3 dakikaya girildiğinde farkı 6 sayıya kadar indirdi (78-72). TOFAŞ son dakika içinde farkı 4 sayıya (80-76) düşürdüyse de Fenerbahçe Doğuş karşılaşmayı 86-78 kazanarak final serisinde 2-0'lık avantaj yakaladı.

Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti izle

Fenerbahçe Doğuş: 86 - TOFAŞ: 78

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 7, Melli 15, Guduric, Ahmet Düverioğlu 2, Sinan Güler 9, Vesely 15, Wanamaker 18, Thompson, Nunnally 16, Barış Hersek, Egehan Arna

TOFAŞ: Henry 9, Mejia 16, Crocker 16, Morgan 16, Owens 8, Kadji 13, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş, Berkan Durmaz

  1. Periyot: 19-17

Devre: 37-36

  1. Periyot: 63-51

Beş faulle çıkan: 39.35 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

PLAY OFF FİNAL SERİSİ 3. VE 4 MAÇ TAKVİMİ

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 3. maç 9 Haziran Cumartesi günü, 4. maç ise 11 Haziran Pazartesi günü Bursa'da yapılacak.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 TOFAŞFenerbahçe Doğuş 86 - 78 TOFAŞ
Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe doğuş tofaş maç özeti play-off final serisi

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 TOFAŞ

Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 TOFAŞ

Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo

Ali Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyor

Ali Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyor

Banvit 73 - 84 Fenerbahçe Doğuş

Banvit 73 - 84 Fenerbahçe Doğuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.