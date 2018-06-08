Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

Fenerbahçe Doğuş, Tofaş ile play off final serisi 2. maçında Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Saha avantajını iyi kullanan Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı kıran kırana geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da tribünden izlediği maçtan galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, 3. ve 4. maçlarda Bursa'da Tofaş'ın konuğu olacak. Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti linki haberimizde. Peki 3. ve 4. maçların programı nasıl, ne zaman, saat kaçta?
Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, Crocker'ın etkili performansıyla üst üste sayılar buldu ve 4. dakikada rakibine 10-2 üstünlük kurdu. Mola dönüşünde Wanamaker'ın çabasıyla 7-0'lık bir seri yapmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, son dakika oynanırken Vesely'nin smacıyla 19-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu şekilde sona erdi.
Brad Wanamaker’in müthiş pası, Jan Vesely’nin aynı güzellikteki smacı! ???????? pic.twitter.com/eoQbkJ3bFx— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 7 Haziran 2018
İkinci periyoda Sinan Güler'in 5 sayısıyla başlayan ev sahibi ekip karşısında TOFAŞ da sayılar buldu ve 14. dakikada skor 29-27 oldu. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe Doğuş ribauntlarda da etkili olarak TOFAŞ'ın kritik hamlelerini boşa çıkardı ve ilk yarının sonunda sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-36 önde gitti.
Ahmet Düverioğlu müthiş blokladı! ???????? pic.twitter.com/GT3Yk827Gd— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 7 Haziran 2018
Üçüncü çeyreğe Owens'ın basketiyle başlayan TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş hücumlarını durdurmakta güçlük yaşasa da rakibine hücumda karşılık vermekte zorlanmadı ve 26. dakika 47-47 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Vesely'nin üst üste bulduğu basketlerle 28. dakikaya girilirken 56-49 üstünlük sağladı. Savunmadaki kritik müdahaleleriyle rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, hatalardan faydalanarak üçüncü çeyreği de 63-51 üstünlükle geçti.
Son bölüme Nunnally'nin üç sayılık basketiyle giriş yapan Fenerbahçe Doğuş, uzun süre rakibinin maça ortak olmasına izin vermese de TOFAŞ son 3 dakikaya girildiğinde farkı 6 sayıya kadar indirdi (78-72). TOFAŞ son dakika içinde farkı 4 sayıya (80-76) düşürdüyse de Fenerbahçe Doğuş karşılaşmayı 86-78 kazanarak final serisinde 2-0'lık avantaj yakaladı.
Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti izle
Fenerbahçe Doğuş: 86 - TOFAŞ: 78
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 7, Melli 15, Guduric, Ahmet Düverioğlu 2, Sinan Güler 9, Vesely 15, Wanamaker 18, Thompson, Nunnally 16, Barış Hersek, Egehan Arna
TOFAŞ: Henry 9, Mejia 16, Crocker 16, Morgan 16, Owens 8, Kadji 13, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş, Berkan Durmaz
Devre: 37-36
Beş faulle çıkan: 39.35 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)
PLAY OFF FİNAL SERİSİ 3. VE 4 MAÇ TAKVİMİ
Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 3. maç 9 Haziran Cumartesi günü, 4. maç ise 11 Haziran Pazartesi günü Bursa'da yapılacak.
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