Fenerbahçe Doğuş 86 - 78 Tofaş Maç Özeti: Fenerbahçe seride durumu 2-0'a getirdi! (3. maç ne zaman, saat kaçta?)

Fenerbahçe Doğuş, Tofaş ile play off final serisi 2. maçında Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Saha avantajını iyi kullanan Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçı kıran kırana geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da tribünden izlediği maçtan galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, 3. ve 4. maçlarda Bursa'da Tofaş'ın konuğu olacak. Fenerbahçe Doğuş - Tofaş maç özeti linki haberimizde. Peki 3. ve 4. maçların programı nasıl, ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, Crocker'ın etkili performansıyla üst üste sayılar buldu ve 4. dakikada rakibine 10-2 üstünlük kurdu. Mola dönüşünde Wanamaker'ın çabasıyla 7-0'lık bir seri yapmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, son dakika oynanırken Vesely'nin smacıyla 19-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu şekilde sona erdi.

Brad Wanamaker’in müthiş pası, Jan Vesely’nin aynı güzellikteki smacı! ???????? pic.twitter.com/eoQbkJ3bFx — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 7 Haziran 2018

İkinci periyoda Sinan Güler'in 5 sayısıyla başlayan ev sahibi ekip karşısında TOFAŞ da sayılar buldu ve 14. dakikada skor 29-27 oldu. İki takımın da sert savunma yaptığı bölümde Fenerbahçe Doğuş ribauntlarda da etkili olarak TOFAŞ'ın kritik hamlelerini boşa çıkardı ve ilk yarının sonunda sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-36 önde gitti.