Fenerbahçe Doğuş 96 - 73 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

İkinci yarıya Guduric ve Vesely'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 23. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Dış atışlardan sayılar üreten konuk ekibe pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, farkı açtı ve final periyoduna 71-57 önde girdi.

İkinci çeyrekte pota altından arka arkaya sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikayı 32-31 önde tamamladı. Ardından 7-0'lık seri yakalayan ve 17. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) çıkartan Fenerbahçe Doğuş, Egehan Arna'nın etkili oyunuyla soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-7 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren konuk ekip, Thompson'ın dış atışlardan Ayberk Olmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 6. dakikada farkı 5 sayıya (16-11) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde sarı-lacivertli ekip oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

Son çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 87-61. Çeyreğin son bölümünde rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 96-73 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Özge Şentürk

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 3, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 9, Vesely 6, Ahmet Düverioğlu 18, Ali Muhammed 16, Barış Hersek 3, Egehan Arna 10, Nunnally 8, Sinan Güler 5, Sloukas 4, Melli 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 16, Klobucar 11, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 16, Buckner 13, Furkan Ayça 2, Bekir Karlı, Mert Çevik 3, Tevfik Akdamar 5, Gaffar Çetin 3, Kamer Muhammed Bayraktar

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-40

3. Periyot: 71-57

