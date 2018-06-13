Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve üst üste 3'üncü toplamda ise 9'uncu kez şampiyon oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikalık dilimin bitmesine kısa bir süre kala vites artıran sarı lacivertliler, 6'ncı dakikadaki TV molasına 13-8 önde girdi. Rakibine periyot sonunda yalnızca 12 sayı atma imkanı veren ev sahibi ekip, rakip potaya 25 sayı göndererek ilk periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı: 25-12.

İkinci periyoda çok iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, 8-0'lık seri yakaladı ve 13'üncü dakikada Zeljko Obradovic'e mola aldırdı: 25-20. Molanın ardından 13-5'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı 13'e çıkarttı ve Orhun Ene'yi mola almaya zorladı: 38-25. Periyodun kalan bölümünde de vites küçültmeyen sarı lacivertliler, devreyi 45-26 önde kapattı.

Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdürerek başlayan Fenerbahçe, 27'nci dakikadaki TV molasına 21 sayı farkla önde girdi: 61-40. Periyodun sonuna kadar aradaki farkı koruyan sarı lacivertliler, maçın final bölümüne 69-48 önde girdi.