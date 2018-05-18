Fenerbahçe Doğuş'un yıldızları Zalgiris maçını değerlendirdi!

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas karşısında müthiş bir oyun çıkararak, Fenerbahçe Doğuş'un üst üste üçüncü kez finale çıkmasını sağlayan yıldızlar, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Fenerbahçe Doğuş'un yıldızlarının açıklamaları;
Kostas Sloukas: “Geldiğimiz bu noktadan gurur duyuyoruz”
“Çok mutluyum kendim ve takımım için. Sezon boyunca burada olmak için çok çalıştık. Fenerbahçe son 4-5 senede Avrupa’nın en iyi bir iki takımından biri oldu. Geldiğimiz bu noktadan gurur duyuyoruz. Fenerbahçe taraftarı her zaman yanımızda. Bugün bize ekstra destek verdiler. Şimdi bu galibiyeti bugün kutlayacağız ve yarından itibaren finali düşüneceğiz.”
Ahmet Düverioğlu: “Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”
“Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Bize ekstra enerji kattı. Şimdi Pazar günü final maçımız var. Tüm çalışmalarımız final maçı içindi. O maçta da elimizden geleni yapacağız.”
Jan Vesely: “Finaldeyiz, mutluyuz”
“Finaldeyiz, mutluyuz. Şimdi dinleneceğiz ve önümüzdeki zorlu karşılaşma için hazırlanacağız. Çok zor bir maç oldu. Zalgiris’i tebrik ederim. Çok iyi oynuyorlar. Onlarla bu maçı oynamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok kalabalık bir taraftar topluluğu vardı. Eminim Pazar günü de böyle olacak.”
Nikola Kalinic: “Şampiyonluğa bir adım uzaktayız”
“Belki de Euroleague tarihindeki en iyi karşılaşmalardan biri değildi ama çok sert bir mücadele vardı. Onların sertliklerine cevap vermeye çalıştık ve sonunda kazanan taraf olduk. Buraya gelene kadar 35 maç oynadık ve şampiyonluğa bir adım uzaktayız.”
Nicolo Melli: “Pazar günü başladığımız işi tamamlayacağız”
“Takım arkadaşlarımın ortaya koydukları mücadele kazanmamızdaki en büyük faktördü. Herkes kendi tuğlasını koydu bu küçük duvarı örmek için. Umarım Pazar günü başladığımız işi tamamlayacağız. Ali Muhammed’in ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. En kritik anlarda sayı üretti ve oyunu lehimize çevirmeyi başardı.”
Ali Muhammed: “Takımı zafere taşıyabildiğim için çok mutluyum”
“Takımım bana ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım edebildiğim için çok mutluyum. Zalgiris çok iyi bir takım. Gerçekten çok sertler. İyi de bir sezon geçirdiler. Maç içerisinde seriler yakalamayı başardık fakat tipik bir Zalgiris oyunuyla karşı karşıyaydık. Sonuna kadar savaştılar. Ben de oyuna dahil olup takımı zafere taşıyabildiğim için çok mutluyum.”
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