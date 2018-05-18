Fenerbahçe Doğuş'un yıldızları Zalgiris maçını değerlendirdi!

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas karşısında müthiş bir oyun çıkararak, Fenerbahçe Doğuş'un üst üste üçüncü kez finale çıkmasını sağlayan yıldızlar, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Doğuş'un yıldızlarının açıklamaları;

Kostas Sloukas: “Geldiğimiz bu noktadan gurur duyuyoruz”

“Çok mutluyum kendim ve takımım için. Sezon boyunca burada olmak için çok çalıştık. Fenerbahçe son 4-5 senede Avrupa’nın en iyi bir iki takımından biri oldu. Geldiğimiz bu noktadan gurur duyuyoruz. Fenerbahçe taraftarı her zaman yanımızda. Bugün bize ekstra destek verdiler. Şimdi bu galibiyeti bugün kutlayacağız ve yarından itibaren finali düşüneceğiz.”

Ahmet Düverioğlu: “Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”

“Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi desteklediler. Bize ekstra enerji kattı. Şimdi Pazar günü final maçımız var. Tüm çalışmalarımız final maçı içindi. O maçta da elimizden geleni yapacağız.”

Jan Vesely: “Finaldeyiz, mutluyuz”

“Finaldeyiz, mutluyuz. Şimdi dinleneceğiz ve önümüzdeki zorlu karşılaşma için hazırlanacağız. Çok zor bir maç oldu. Zalgiris’i tebrik ederim. Çok iyi oynuyorlar. Onlarla bu maçı oynamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok kalabalık bir taraftar topluluğu vardı. Eminim Pazar günü de böyle olacak.”