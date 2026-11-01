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UEFA açıkladı! Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde merakla beklenen hakem ataması açıklandı. Avrupa arenasındaki mücadelede düdük çalacak isim belli olurken görevlendirme dikkat çekti.

UEFA açıkladı! Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi açıklandı. UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre kritik mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh görev yapacak. UEFA’nın açıkladığı atamayla birlikte mücadeleyi yönetecek isim de netlik kazanmış oldu.

UEFA açıkladı! Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu 1

GÖZLER KRİTİK MÜCADELEDE

Galatasaray, Avrupa arenasında Stuttgart karşısında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların önemli karşılaşmasında İngiliz hakem Kavanagh ve ekibi görev alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem UEFA Şampiyonlar Ligi galatasaray
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