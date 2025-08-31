Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio ile her konuda anlaşmaya vardı.

DAHA ÖNCE DE ANLAŞILMIŞTI

Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertliler, yüksek maliyetten dolayı vazgeçmişti.

BU KEZ İSTANBUL'A GELİYOR!

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.