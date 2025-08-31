SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı! Marco Asensio, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!
Emre Şen

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio ile her konuda anlaşmaya vardı.

DAHA ÖNCE DE ANLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı! 1

Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertliler, yüksek maliyetten dolayı vazgeçmişti.

BU KEZ İSTANBUL'A GELİYOR!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı! 2

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
1 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, son anlarda gole engel olamadı!Trabzonspor, son anlarda gole engel olamadı!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran açıklama! "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübü Fenerbahçe"Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran açıklama! "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübü Fenerbahçe"
Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Ederson'u Galatasaray'ın elinden kaptı! Manchester City ile anlaşma sağlandı

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.