Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Asensio ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio ile her konuda anlaşmaya vardı.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertliler, yüksek maliyetten dolayı vazgeçmişti.
Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
