Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko transferiyle bombayı patlatıyor. Başkan Ali Koç'un seçim hediyesi Dzeko olacak. Boşnak golcü ile yapılan görüşmede tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko transferinde Roma'yla yapılacak görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç'un dev transferi açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE HİÇ YABANCI DEĞİL

Dzeko, Türkiye kültürüne çok hakim bir oyuncu. Menajerleri Türk ve hemen hemen her sene tatile ülkeye geliyor. Beşiktaş da birçok kez Boşnak forvetle temasa geçmişti. Ancak anlaşmayı yapan Fenerbahçe oldu.

"4-4-2 ÇİFT FORVET"

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Serdar Dursun, tatil yaparken denk geldiği Dzeko'yla fotoğrafını paylaşıp "4-4-2 çift forvet" paylaşımı yapmıştı.



