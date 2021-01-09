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Fenerbahçe, Edin Visca transferinde sona geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2021 11:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'li yıldız futbolcuyu ikna etti. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Edin Visca transferinde sona geldi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlayacak. Yıllardır Başakşehir’den Edin Visca'yı almak isteyen sarı-lacivertliler, bu transferde sona hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor. Başakşehir kulübü daha önce Visca'yı satmayacağını açıklasa da oyuncunun tavrı her şeyi değiştirdi.

OYUNCUNUN TAVRI ÖNEMLİ

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır" demişti.

Ancak Visca’nın Fenerbahçe’de oynama isteğiyle birlikte durum değişti. Önceki yılların aksine şampiyonluk yarışında gerilerde kalan İstanbul temsilcisinin bu sebeple Visca'nın gidişine izin vermesi bekleniyor. Transferde bonservis bedeli haricinde Deniz Türüç'ün tapusunun verilmesi de söz konusu. Fenerbahçe, Edin Visca transferinde mutlu sona yaklaştı.

(AKŞAM)


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