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  4. Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel’den Mourinho’ya yaylım ateşi: “Özür dileyip veda etmen lazım, başka bir niyetin varsa eğer…”

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel’den Mourinho’ya yaylım ateşi: “Özür dileyip veda etmen lazım, başka bir niyetin varsa eğer…”

04.04.2025 10:40
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Fenerbahçe’nin başında bu sene Galatasaray ile üç kez karşılaşan ve bu maçların ikisinde rakibine Kadıköy’de mağlup olan Jose Mourinho, eleştirilerin hedefinde! Fenerbahçe’nin yaşayan en büyük efsaneleri arasında yer alan Volkan Demirel de Mourinho’yu istifaya davet etti. Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de “Ben bir gün oraya geleceğim” dedi.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel’den Mourinho’ya yaylım ateşi: “Özür dileyip veda etmen lazım, başka bir niyetin varsa eğer…”

Geldiğinden beri Mourinho’ya muhteşem bir destek verildiğini belirten Volkan Demirel, Asist Analiz Youtube kanalındaki programında Portekizli teknik direktörün oyun hakkında bir şey söylemediğini sürekli saha dışı şeylerle meşgul olduğunu ifade etti.

VOLKAN DEMİREL, MOURİNHO’YU İSTİFAYA DAVET ETTİ

“Benim fikrim Mourinho'nun istifa etmesi lazım! Eğer Mourinho isen ben yapamadım kardeşim diyerek gitmesi lazım. Mourinho geldi ne dedik bekliyoruz. Bir şeyler yapacak diye. Ne yapıyor? Ortamla ilgili konuşuyor, rakip takım hocasıyla ilgili konuşuyor, oyun hakkında bir şey söylemiyor.

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“BAŞKA NİYETİN VARSA YANLIŞ YAPIYORSUN”

Benim teknik direktörlük kariyerim kısa daha yeniyiz ama ben bu durumda ben yapamadım özür dilerim der veda ederim. Başka bir niyetin varsa yanlış yapıyorsun.

SERT ÇIKIŞ: “FENERBAHÇE’Yİ FENERBAHÇELİLER TEMSİL EDER”

Biz Fenerbahçe için her türlü gömleği giydik. Ben oraya bir gün geleceğim. Şu an için öyle bir düşüncem yok, yanlış anlaşılmasın. Burası Fenerbahçe. Havasını bilmeden faydalı olamazsınız. Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler temsil eder."

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Mynet Anket Sizce Jose Mourinho istifa etmeli mi?
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Mourinho istifa etmeli.
Volkan Demirel haklı.
Mourinho'ya daha zaman tanımalı.
Bu anket 11 saat 24 dakika sonra sonlanacaktır.
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PAZAR GÜNKÜ TRABZONSPOR MAÇI ÇOK KRİTİK

UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Sarı lacivertlilerin bir maçı eksik. Fenerbahçe eğer Pazar akşamı Trabzonspor'u mağlup ederse Galatasaray arasındaki puan farkını 3'e indirmiş olacak.

Sarı lacivertliler bu sezon ligde 27 maçın 20'sini kazanırken 5 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe ligde 2 kez kaybetti. Bu mağlubiyetlerin biri Galatasaray'a diğeri ise Beşiktaş'a karşıydı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Volkan Demirel fenerbahçe
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