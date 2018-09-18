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Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Eljif Elmas'sın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Eljif Elmas ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. S

arı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Basında bugün çıkan bazı haberlerde kulübümüzün profesyonel futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğu yönünde iddialara yer verilmiştir. Bu haberlerin gerçeklikle ilgisi yoktur. Oyuncumuz Eljif Elmas'ın kulübümüzle olan sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Eljif Elmas Elif Elmas

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