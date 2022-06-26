Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona çok yakın!

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ün parlayan yıldızı Emre Mor'u bitirmek için çalışıyor. Kırmızı siyahlı takımın eski hocası Volkan Demirel'in "Kendisini çok geliştirdi" dediği Emre Mor için başkan Süleyman Hurma ile temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.

TAKAS + BONSERVİS

Altyapı oyuncusu Efecan Mızrakcı transferinde prensip anlaşması sağlayan taraflar, genç oyuncuyu Emre Mor transferinde kullanacak. Emre için ayrıca İstanbul ekibine bonservis bedeli ödenecek.

Emre Mor'un da Fenerbahçe'de oynamayı çok istediği belirtildi. Oyuncunun menajeriyle pazartesi yapılacak görüşmede transfere nokta konulması planlanıyor.



