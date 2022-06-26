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Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona çok yakın!

26.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Volkan Demirel ile büyük çıkışa geçen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u kadroya katmaya çok yaklaştı. Fatih Karagümrük'e para artı altyapıdan Efecan Mızrakcı verilecek.

Fenerbahçe, Emre Mor transferinde mutlu sona çok yakın!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ün parlayan yıldızı Emre Mor'u bitirmek için çalışıyor. Kırmızı siyahlı takımın eski hocası Volkan Demirel'in "Kendisini çok geliştirdi" dediği Emre Mor için başkan Süleyman Hurma ile temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.

TAKAS + BONSERVİS

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Altyapı oyuncusu Efecan Mızrakcı transferinde prensip anlaşması sağlayan taraflar, genç oyuncuyu Emre Mor transferinde kullanacak. Emre için ayrıca İstanbul ekibine bonservis bedeli ödenecek.

Emre Mor'un da Fenerbahçe'de oynamayı çok istediği belirtildi. Oyuncunun menajeriyle pazartesi yapılacak görüşmede transfere nokta konulması planlanıyor.


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Emre Mor Fenerbahçe Futbol Kulübü
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