Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü. 3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe için teknik ekibinin de kendisiyle birlikte transfer olmasını istedi.Bulut'un kafasındaki en önemli düşüncenin Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek olduğu vurgulandı. Başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra'ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.
Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran Erol Bulut, parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor. Kariyer hedefi anlamında Fenerbahçe'de çalışmayı çok isteyen Erol Bulut, maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.
Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Erol Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor. Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un iyi bir iletişimi bulunuyor. Daha önce Erol Bulut, Medipol Başakşehir'de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı. Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da Fenerbahçe camiasını iyi bildiği için Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.
Alanyaspor'un başarısında Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'un etkisi öne çıkıyor. Pantelopoulos, 35 yaşındaki Papiss Cisse başta olmak üzere yaşı ilerlemiş futbolcuların bile güçlenmesini sağladı.
Mehmet Yozgatlı-Antrenör
Özgür Zengin-Antrenör
Murat Yüksel-Antrenör
Murat Erdeğer-Kaleci Antrenörü
Pantelis Pantelepoulos-Kondisyoner
İbrahim Menderes-Analist
Zeki Coşkuner-Analist
Volkan Küçük-Medya Sorumlusu
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