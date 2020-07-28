Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü. 3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe için teknik ekibinin de kendisiyle birlikte transfer olmasını istedi.Bulut'un kafasındaki en önemli düşüncenin Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek olduğu vurgulandı. Başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra'ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.

PARADAN DAHA ÖNEMLİ

Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran Erol Bulut, parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor. Kariyer hedefi anlamında Fenerbahçe'de çalışmayı çok isteyen Erol Bulut, maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.

GERİ DÖNÜŞ BİLETİ HAZIR

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Erol Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor. Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.