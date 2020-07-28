SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.07.2020 20:15 | Son Güncelleme

Aylardır Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte sarı lacivertlilere gitmek istediği öğrenildi. 45 yaşındaki teknik adam için bu konunun paradan daha önemli olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü. 3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe için teknik ekibinin de kendisiyle birlikte transfer olmasını istedi.Bulut'un kafasındaki en önemli düşüncenin Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek olduğu vurgulandı. Başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra'ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.

PARADAN DAHA ÖNEMLİ

Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran Erol Bulut, parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor. Kariyer hedefi anlamında Fenerbahçe'de çalışmayı çok isteyen Erol Bulut, maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.

GERİ DÖNÜŞ BİLETİ HAZIR

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Erol Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor. Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

BELÖZOĞLU İLE İYİ İLETİŞİMİ VAR

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un iyi bir iletişimi bulunuyor. Daha önce Erol Bulut, Medipol Başakşehir'de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı. Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da Fenerbahçe camiasını iyi bildiği için Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.

ALANYASPOR TEKNİK HEYETİ

Alanyaspor'un başarısında Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'un etkisi öne çıkıyor. Pantelopoulos, 35 yaşındaki Papiss Cisse başta olmak üzere yaşı ilerlemiş futbolcuların bile güçlenmesini sağladı.

EROL BULUT'UN DİĞER ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ŞU ŞEKİLDE

Mehmet Yozgatlı-Antrenör
Özgür Zengin-Antrenör
Murat Yüksel-Antrenör
Murat Erdeğer-Kaleci Antrenörü
Pantelis Pantelepoulos-Kondisyoner
İbrahim Menderes-Analist
Zeki Coşkuner-Analist
Volkan Küçük-Medya Sorumlusu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...

Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...

Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!

Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!

Novak: Trabzonspor çok geç kaldı

Novak: Trabzonspor çok geç kaldı

F.Bahçe istiyordu, G.Saray kaptı! Anlaşma tamam...

F.Bahçe istiyordu, G.Saray kaptı! Anlaşma tamam...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Ali Koç: Transfer ve teknik direktöre dair her şeyi açıklayacağız!

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılacak olan Elia ile temasta

İstanbul'dan değil, Başakşehir'den ayrılıyor!

Fenerbahçe, Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı

F.Bahçe'de flaş ayrılık!

Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte bir araya geldi

Aziz Yıldırım ve Moussa Sow ile buluştu

Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'de flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.