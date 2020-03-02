Fenerbahçe, Ersun Yanal ayrılığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur" denildi.



