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Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına Ersun Yanal da eklendi. Tecrübeli hocanın isminin başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin yaptığı toplantıda masaya geldiği bildirildi.

Yanal'ın çalıştırdığı takımlara cesur futbol oynatması, hücumu ön plana alması nedeniyle ön plana çıktığı ifade edildi.

Ali Koç ve Damien Comolli ile toplantı yaptı

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2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sezonu şampiyon tamamlamıştı.

2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, sezonu şampiyon tamamlamıştı.
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Ancak yeni sezon başlamadan 'özel sebepler' gerekçe gösterilerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından görevine son verildi.

Ancak yeni sezon başlamadan 'özel sebepler' gerekçe gösterilerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından görevine son verildi.
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Yanal'ın kovulması sarı-lacivertli taraftarlardan tepki almıştı. En son Trabzonspor'u çalıştıran Yanal şu anda boşta.

Yanal'ın kovulması sarı-lacivertli taraftarlardan tepki almıştı. En son Trabzonspor'u çalıştıran Yanal şu anda boşta.
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Avrupa'da F.Bahçe için hoca iddiaları sürüyor. Chelsea'nin başına geçeceği ileri sürülen Fulham'ın teknik direktörü Jokanovic'e sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı iddia edildi.

Avrupa'da F.Bahçe için hoca iddiaları sürüyor. Chelsea'nin başına geçeceği ileri sürülen Fulham'ın teknik direktörü Jokanovic'e sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı iddia edildi.
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Braga'nın hocası Abel Ferrera'nın da F.Bahçe'nin radarında olduğu bildirildi. Juande Ramos ve Blanc için de girişimler devam ediyor. Jürgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac'da 'tecrübe' sıkıntısı yaşanıyor.

Braga'nın hocası Abel Ferrera'nın da F.Bahçe'nin radarında olduğu bildirildi. Juande Ramos ve Blanc için de girişimler devam ediyor. Jürgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac'da 'tecrübe' sıkıntısı yaşanıyor.
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Boşnak futbol antrenörünün, hem daha önce 1. adam olarak çalışmaması hem de Süper Lig'i tanımaması nedeniyle yönetimde kararsızlık yarattığı bildirildi. (FOTOMAÇ)

Boşnak futbol antrenörünün, hem daha önce 1. adam olarak çalışmaması hem de Süper Lig'i tanımaması nedeniyle yönetimde kararsızlık yarattığı bildirildi. (FOTOMAÇ)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ersun yanal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HABERİN BAŞLIĞINA BAK, İÇERİĞİNE BAK!.."ERSUN YANAL İLE GÖRÜŞTÜ" AYRI; "LİSTEYE ALDI" BAŞKA ŞEY..HABERİ TIKLATMAK İÇİN HER YOL MÜBAH !!!!!
Ana sayfada Ersun Yenal Ali Koç ile görüştü diye manşet atıp, haber sayfasında teknik direktör listesine alındı ayrıntısını bir türlü örtüştüremedim. Lütfen okuyucunuza saygılı olun.
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