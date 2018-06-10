Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı

2 / 6 Ancak yeni sezon başlamadan 'özel sebepler' gerekçe gösterilerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından görevine son verildi.

3 / 6 Yanal'ın kovulması sarı-lacivertli taraftarlardan tepki almıştı. En son Trabzonspor'u çalıştıran Yanal şu anda boşta.

4 / 6 Avrupa'da F.Bahçe için hoca iddiaları sürüyor. Chelsea'nin başına geçeceği ileri sürülen Fulham'ın teknik direktörü Jokanovic'e sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı iddia edildi.