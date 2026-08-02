Fenerbahçe eski başkanı Sadettin Saran'dan imaj değişikliği! İşte yeni tarzı...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran, Türk futbol kamuoyunun ve sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Ünlü iş insanı, bu kez saha dışındaki sürpriz bir adımıyla adından söz ettirdi.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır kendine özgü stiliyle tanınan Sadettin Saran'ın bıyık bıraktığı görüldü. Yeni imajıyla çekilen fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Saran, takipçilerini şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından sporseverler ve sosyal medya kullanıcıları ünlü iş insanının yeni tarzı hakkında kısa sürede binlerce yorumda bulundu. Yoğun ilgi gören yeni görünüm, dijital platformlarda günün en çok konuşulan başlıkları arasında yerini aldı.