İsmail Kartal ile Asensio arasında deprem!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları ve Avrupa mesaisi sürerken, takım içinde dikkat çeken bir krizin patlak verdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği üst mercilere taşıdığı öğrenildi.

OĞUZ ÇETİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Asensio, takımdaki rolüyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile gerçekleştirdiği özel bir görüşmede dile getirdi. İspanyol süperstarın, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'ye karşı oynanan ilk maçta yedek soyundurulması ve rövanş mücadelesinde de oyundan alınması sebebiyle oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

"İSMAİL HOCAYLA KONUŞACAĞIM"

Yıldız oyuncunun serzenişlerini dinleyen Oğuz Çetin'in, krizin büyümesini engellemek adına hemen devreye girdiği aktarıldı. Tecrübeli futbol adamının, Asensio'yu sakinleştirmek için, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Bu kritik zirvenin ardından teknik heyet ve oyuncu arasında yaşanacak gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu oldu.