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  4. Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de golcü transferinde sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Serdar Dursun'un yeniden takıma dönmesi için el sıkışıldı. Milli oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklayacak.

Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katıyor!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Fenerbahçe, Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın forvet rotasyonunda istediği milli oyuncu için Fatih Karagümrük ile de el sıkışıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin ilgisinin ardından takıma geri dönmek isteyen milli oyuncu, Fatih Karagümrük yönetimine kararını bildirdi. İstanbul ekibi Serdar Dursun'un bu talebini yerine getirdi.

5 AY KİRALIK

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'u 5 aylığına kiraladı. Performansına göre sezon sonunda bonservisiyle transfer edilecek milli oyuncu için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

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