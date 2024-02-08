Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe, Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın forvet rotasyonunda istediği milli oyuncu için Fatih Karagümrük ile de el sıkışıldı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ilgisinin ardından takıma geri dönmek isteyen milli oyuncu, Fatih Karagümrük yönetimine kararını bildirdi. İstanbul ekibi Serdar Dursun'un bu talebini yerine getirdi.

5 AY KİRALIK

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Serdar Dursun'u 5 aylığına kiraladı. Performansına göre sezon sonunda bonservisiyle transfer edilecek milli oyuncu için resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.





