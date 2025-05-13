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Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
Emre Şen

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti.

İki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından pas idmanı ve taktik çift kale maç yaptı.

Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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