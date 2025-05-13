Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk organizasyonlarıyla devam etti.

İki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından pas idmanı ve taktik çift kale maç yaptı.

Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.