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Fenerbahçe, Eyüpspor'u yense de sezonu ikinci olarak tamamladı!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk etti. Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta sarı-lacivertlilerin gözü kulağı oradan gelecek haberdeydi. Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçını kazanması bir önem taşımadı ve sezonun şampiyonu Galatasaray oldu.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u yense de sezonu ikinci olarak tamamladı!
Emre Şen

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaştı. Lig bitimine sadece 3 hafta kala, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutları neredeyse mucizelere bağlıydı. Eyüpspor'u yenip, Galatasaray'ın yenilmesini bekleyen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından sezonun şampiyonu resmen Galatasaray oldu.

FENERBAHÇE'DEN 2 GOL

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Fenerbahçe'nin golleri En-Nesyri ve Dzeko'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise Umut Meraş kaydetti.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti.

ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

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Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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