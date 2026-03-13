Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında ilk yarıya geride girdi! Taraftarlar yıldız ismi yerin dibine soktu

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısında Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yeniyor. Bu skorla devre arasına giren Fenerbahçe'de büyük şok yaşanıyor.

KİRALIK GİTTİ! GOLÜNÜ ATTI...

Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye gol attı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜ!

Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

FELAKET SENARYOSU DEVAM EDİYOR...

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçın tamamında ilk golü yedi.

Karagümrük

Samsunspor

Antalyaspor

FRED'İN PERFORMANSI TARTIŞILIYOR...

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, saha içi dokunuşlarıyla tartışılmaya devam ediyor. Özellikle orta sahanın dinamosu Fred’i forvet arkasına çekerek hücum hattını hareketlendirmeyi hedefleyen Tedesco, beklediği verimi alamadığı gibi tecrübeli oyuncunun en kötü maçlarından birine imza atmasına neden oldu.

Kariyerinde sadece ikinci kez bu bölgede görev alan Fred, maç boyunca adeta hayalet gibiydi. Opta verilerine yansıyan "0" tablosu, sarı-lacivertli taraftarların da sabrını taşırdı.

İşte Fred’in Kabus İstatistikleri:

İsabetli Şut: 0

Başarılı Çalım: 0

Pas Arası: 0

Top Kapma: 0

Gol Beklentisi (xG): 0.04