Dünya Kupası'nda ilk veda! Ağır mağlubiyet Lamouchi’nin sonunu getirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk antrenör ayrılığı çok hızlı ve radikal bir kararla gerçekleşti. Turnuvadaki ilk grup maçında İsveç karşısında 5-1'lik ağır bir hezimet yaşayan Tunus, bu tarihi mağlubiyetin faturasını hemen kesti.

TUNUS KARARI AÇIKLADI!

2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk teknik direktör istifası Tunus cephesinden geldi. Grubun açılış mücadelesinde İsveç karşısında sahadan 5-1 gibi çok ağır ve sarsıcı bir skorla yenik ayrılan Tunus'ta, bu hezimetin üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden radikal bir hamle yapıldı.

Tunus Futbol Federasyonu, Fransız asıllı teknik direktör Sabri Lamouchi ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Turnuvaya büyük umutlarla gelen ancak ilk maçta adeta bozguna uğrayan Kuzey Afrika temsilcisinde, bu ayrılık turnuva tarihinin en hızlı vedalarından biri olarak kayıtlara geçti.

GOL ATMAYI UNUTAN TAKIM, SON MAÇLARDA DAĞILDI!

Aslında Sabri Lamouchi yönetimindeki Tunus, turnuva öncesindeki sinyalleri de pek parlak değildi. Son dönemde skor üretmekte devasa krizler yaşayan Tunus; Haiti'yi zar zor 1-0 yendikten sonra Kanada ile golsüz berabere kalmış, ardından Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya ise 5-5 biten bir dostluk maçının ardından son ciddi sınavda 5-0 mağlup olmuştu. İsveç karşısında alınan 5-1'lik bu son darbe, bardağı taşıran son damla oldu ve Lamouchi dönemi Dünya Kupası'nın hemen başında resmen kapandı.