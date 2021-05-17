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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia için girişimlere başladı

17.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia için girişimlere başladı

Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle beraber transfer çalışmalarına erken başladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Biglia için girişimlere başladı.

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atmış ve 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekibiyle 33 maçta mücadele etmişti.

Biglia, 2006-2013 arasında Anderlecht forması ile kendini kanıtlamış ve 2013-2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını terletmişti.

Tecrübeli orta saha, 58 kez de milli formayı giydi. (TRT Spor)

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
35 yaşında az daha çok genç pişsin ellemeyin
Lütfen bırakın bu 35 yaşı sezonluk düşünen beyin ne hayrı olur fb ye
Başka kapıya haydeeeeeeee

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