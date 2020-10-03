Fenerbahçe - Fatih Karagümrük ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, cumartesi günü yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmazken Fatih Karagümrük'te Jorquera bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le cumartesi günü 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.



