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Fenerbahçe Felipe Jonatan ile anlaştı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ceara’da forma giyen Felipe Jonatan'ın transferi için söz kestiği iddia edildi.

Fenerbahçe gelecek sezonun ilk transferini yaptı.

İşte yeni sol bek

Fenerbahçe’nin sol bekini Brezilya’da bulduğu iddia edildi…

Fenerbahçe’nin sol bekini Brezilya’da bulduğu iddia edildi…

Sezon başında Aziz Behiç’i almak isteyen fakat PSV’ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara’da forma giyen Felipe Jonatan için söz kestiği iddia edildi

Sezon başında Aziz Behiç’i almak isteyen fakat PSV’ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara’da forma giyen Felipe Jonatan için söz kestiği iddia edildi

Brezilya’dan Radio Bandereientes’in iddiasına göre; Santos’un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Felipe Jonatan’ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye’ye gitmeye karar verdiği belirtildi.

Brezilya’dan Radio Bandereientes’in iddiasına göre; Santos’un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Felipe Jonatan’ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye’ye gitmeye karar verdiği belirtildi.

Bu iddiaya rağmen Lance, Ceara’nın Felipe Jonatan için Santos’la görüşmelerini sürdürdüğünü iddia etti. (FOTOSPOR)

Bu iddiaya rağmen Lance, Ceara’nın Felipe Jonatan için Santos’la görüşmelerini sürdürdüğünü iddia etti. (FOTOSPOR)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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