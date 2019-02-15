Fenerbahçe Felipe Jonatan ile anlaştı iddiası

Brezilya’dan Radio Bandereientes’in iddiasına göre; Santos’un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Felipe Jonatan’ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye’ye gitmeye karar verdiği belirtildi.

Bu iddiaya rağmen Lance, Ceara’nın Felipe Jonatan için Santos’la görüşmelerini sürdürdüğünü iddia etti. (FOTOSPOR)