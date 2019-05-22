'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Kulübe mali destek sağlamak amacıyla 4 Nisan'da başlatılan 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34.5 milyon Euro (231 milyon TL) bağış toplandı. Bu ay içinde bir gece daha yapılacak.

Akşam gazetesinin haberine göre; Sezon başında maddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla 'Fener Ol' kampanyası başlatmıştı. Kampanya için kritik Mayıs ayının son günlerine gelindi. Sarı-lacivertli taraftarlar toplanan para tutarını merak etmeye başladı.

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Kulüp içinden alınan bilgelere göre, 47 günde 'Fener Ol' kampanyasından toplam 34.5 milyon Euro bağış toplandı. Kampanya için toplanan para 31 Mayıs'taki mali Genel Kurul'da açıklanacak. Sarı Lacivertliler'in 'Fener Ol' pojesinde, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına uymak için Mayıs ayının sonuna kadar 65 milyon Euro toplaması gerekiyor.

BİR GECE DAHA YAPILACAK

Bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı olan televizyoncu Acun Ilıcalı, 2 gün boyunca FB TV ve TV8 ortak yayında gerçekleşen programlarda Fener Ol kampanyasına büyük destek olmuştu. 2 günlük forma satışı ve SMS'lerle 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken; 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 sms ise 20 lira. Acun Ilıcalı'nın bu ay içinde Star TV'de son bir program daha yapacağı ifade edildi. Sarı-Lacivertliler'in bu yapılacak gece ile birlikte hedeflenen rakama ulaşması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat bazı iş adamları ile Fener Ol kampanyası için görüşmeler yaptığı da öğrenildi.

