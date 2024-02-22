Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu Juventuslu isim ile dolduruyor! Görüşmeler başladı, Sarı-Lacivertliler Alex Sandro ile ilgileniyor

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe için transfer iddiaları sürerken Suudi basınından çok konuşulacak bir transfer haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'deki muhteşem performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken ve önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe için Araplar Juve'nin tecrübeli ismi yazıldı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Suudi basını, Sarı-Lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

AYRILMAK İSTİYOR

Çıkan haberlere göre Kanarya, Haziran ayında Juventus ile kontratı sona erecek olan Alex Sandro için hazırlıklara başladı. 33'lük Sambacı, yeni sezonda Juve'de arka plana düşeceği için ayrılma niyetinde. Bonservisinin elinde olması ise Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

9'NCU SENESİ

2011'de Uruguay ekibi Maldonado'dan 9.6 milyon euroya Porto'ya giden Sandro, yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da üst düzey top oynuyor. 2015'te 28 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibinde 9'uncu senesi.





