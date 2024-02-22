SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu Juventuslu isim ile dolduruyor! Görüşmeler başladı, Sarı-Lacivertliler Alex Sandro ile ilgileniyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu Juventuslu isim ile dolduruyor! Görüşmeler başladı, Sarı-Lacivertliler Alex Sandro ile ilgileniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 15:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon sonu transfer hareketliliği şimdiden başlarken takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine arayışlar sürüyor. Bu bağlamda Sarı-Lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe için transfer iddiaları sürerken Suudi basınından çok konuşulacak bir transfer haber geldi.

Sarı-Lacivertliler'deki muhteşem performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken ve önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe için Araplar Juve'nin tecrübeli ismi yazıldı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

ferdi-kadioglu-1689347067-111556

Suudi basını, Sarı-Lacivertliler için bir iddia ortaya attı ve Brezilyalı sol bek Alex Sandro için görüşmelere başlandığını duyurdu.

AYRILMAK İSTİYOR

tacaqmtbvwwk5ulgtokr

Çıkan haberlere göre Kanarya, Haziran ayında Juventus ile kontratı sona erecek olan Alex Sandro için hazırlıklara başladı. 33'lük Sambacı, yeni sezonda Juve'de arka plana düşeceği için ayrılma niyetinde. Bonservisinin elinde olması ise Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

9'NCU SENESİ

BB1iFO6F

2011'de Uruguay ekibi Maldonado'dan 9.6 milyon euroya Porto'ya giden Sandro, yaklaşık 13 yıldır Avrupa'da üst düzey top oynuyor. 2015'te 28 milyon euroya Porto'dan Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibinde 9'uncu senesi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan'da Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? OlabilirYunanistan'da Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir
F.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleriF.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri
Semih Kılıçsoy'u istiyorlar! Yeni adresi...Semih Kılıçsoy'u istiyorlar! Yeni adresi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus Ferdi Kadıoğlu son dakika aday fenerbahçe sezon iyet kulübün
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Kredi kartına sınır geldi mi? Faiz oranları...

Kredi kartına sınır geldi mi? Faiz oranları...

F.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri

F.Bahçe'yi elemişti, G.Saray eşleşebilir! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın muhtemel rakipleri

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Çakar'a 'Şanlıurfa' tepkisi! Çığ gibi büyüyor... Paylaşımını apar topar sildi

Çakar'a 'Şanlıurfa' tepkisi! Çığ gibi büyüyor... Paylaşımını apar topar sildi

Yunanistan'da Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir

Yunanistan'da Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.