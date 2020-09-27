Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun son halini paylaştı! Luyindama...

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı dev derbide Ferdi Kadıoğlu, şanssız bir sakatlık yaşadı.
Müsabakaya ikinci yarıda dahil olan sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile giriştiği top kapma mücadelesinde yerde kalırken, dengesini yitiren Demokratik Kongolu stoper, Kadıoğlu'nun koluna bastı.Pozisyon sonrasında Ferdi acılar içinde yerde kalırken, korkulan olmadı ve oyuna devam etti.Derbinin ardından sosyal medya hesabından kolunun son halini paylaşan Kadıoğlu, "mesajlar için teşekkürler" sözleri not olarak düştü.
Fenerbahçe resmi hesabı Ferdi Kadıoğlu'nun kolunun fotoğrafını paylaştı. Luyindama ile girdiği pozisyonu paylaşan sarı-lacivertli hesap kısa süre içinde gündem oldu.
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