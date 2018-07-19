Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyor.

Fenerbahçe ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe - Feyenoord hazırlık maçı D-Smart Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Feyenoord maçı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Çünkü Fenerbahçe - Feyenoord maçı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Yeni sezona yeni başkan ve yeni teknik direktör ile giren Fenerbahçe, Fulham ile oynadığı son hazırlık maçını 3-0 kazandı. Daha önce İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Lozan'a ise 2-1 yenilmişti. Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri bugün itibariyle satışa çıkıyor. Peki Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord maçı biletleri ne kadar?

Biletler;

19.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)

20.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dâhildir.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL

FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL

FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL

FENERBAHÇE 3-0 FULHAM

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere’nin Fulham FC takımını 3-0 yendi. Fenerbahçe mücadeleye; Volkan Demirel, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Aatif Chahechouhe, Giuliano Victor de Paula 11’iyle başladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında İngiltere’de Premier Lig’e bu sene yükselen Fulham FC ile karşılaştı. Joseph Moynat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 28. dakikada Giuliano Victor De Paula ile 42. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golleriyle 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe; ikinci yarıda ise 75. dakikada Ozan Tufan’la gol buldu ve maçı 3-0 önde bitirdi.

Bu karşılaşma ile İsviçre kampını tamamlayan Fenerbahçe, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde sürdürecek. Fenerbahçe, 21 Temmuz Cumartesi günü Feyenoord ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma 21.00’da başlayacak.