Fenerbahçe forma kol sponsorunu duyurdu

Fenerbahçe, forma kol sponsorluğu için 'HeForShe' ile kürsel iş birliği yapıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Futbol Takımımız kolunda HeForShe'yi taşıyacak, eşitlik için sahaya çıkacak.

Kulübümüz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Tüpraş’ın desteğiyle gerçekleşen, sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Futbol A Takımımız da 2018 – 2019 sezonu boyunca HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak.

Kulübümüz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin Eylül 2014’te başlattığı ve Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçiriyor.

Dünya çapında 25 milyonu aşkın taraftarı ile büyük bir sivil toplum gücüne sahip kulübümüz, bu iş birliği ve yapılan anlaşma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kitleleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, kapsayıcı spor kulübü olarak sahipleneceği eşitlik mesajları ve geçireceği dönüşümle bu alanda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Futbol Takımımız da 2018 – 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu boyunca Tüpraş desteğiyle HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak. Detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan anlaşma ile kulübümüz, toplumsal cinsiyet eşitliğini spor camiasının gündeminde tutacak olan pek çok çalışmayı da hayata geçirecek.