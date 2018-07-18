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Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Fulham maçı ile sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İsviçre'de kampta bulunan Fenerbahçe, bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham ile hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe, daha önce iki hazırlık maçı yapmış ve bunlardan bir beraberli bir mağlubiyet ile ayrılmıştı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli transfer çalışmalarına devam ederken yeni teknik direktör Cocu ile ilk ciddi sınavını verecek. Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

Fenerbahçe, Fulham ile yapacağı hazırlık maçı ile yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor. Yeni teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde antremanlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktörü Damien Comolli ise transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Daha önce İstanbulspor ve Lozan takımları ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bir beraberlik bir mağlubiyet almıştı. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçını şifresiz veren kanallar hangileri?

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin rakibi bu sefer İngiltere Premier Ligi'nden Fulham. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında, İngiliz ekibi Fulham ile karşılaşacak. 18 Temmuz Çarşamba günü yani bugün Joseph Moynat Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 18.00’de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı yayınlayacak diğer ulusal kanallar ise şöyle;

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Uluslararası - Bet365
Bosna Hersek - Arena Sport 1
Hırvatistan - Arena Sport 1
Makedonya - Arena Sport 3 Serbia
Karadağ - Arena Sport 3 Serbia, Arena Sport 1
Hollanda - Fox Sports 4, Fox Sports Go
Norveç - TV2 Sport Premium, TV2 Sumo
Portekiz - Sport TV1
Sırbistan - Arena Sport 1, Arena Sport 3 Serbia
Türkiye - Spor Smart HD

FENERBAHÇE'NİN KAMP KARNESİ

Yeni Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde 28 Haziran Perşembe günü Can Bartu Tesislerimizde toplanan Profesyonel Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçını da 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt’ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Ekibimizin golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe’dan geldi.

İstanbul’daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre’nin Lozan kentinde kampa giren Fenerbahçe, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre’nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu kampta katıldı.

Bu süreçte yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre kampını yarın Premier Lig’e bu sene yükselen Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Kafilemiz karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, hangi pozisyonlara oyuncu ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, hangi pozisyonları güçlendirmemiz gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bir stratejimiz var ve o doğrultuda ilerliyoruz." dedi.

Comolli, "Eğer Şampiyonlar Ligi'nden önce yeni oyunculara imza attırırsak bu oyuncular kendi takımlarından fit bir şekilde gelecek buraya. Dolayısıyla antrenman ve maç yapmaya hazır bir şekilde gelecekler. Ondan sonraki aşamada Cocu maçlarda yer alıp almayacaklarına karar verecek. Görüşme halinde olduğumuz tüm oyuncular Cocu'nun oyun felsefesine uygun oyuncular." ifadelerini kullandı.

Comolli, Ferdi Kadıoğlu'nun transferine değinerek, bu transferde Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun kilit rolü oynadığını söyledi. Comolli, 100'den fazla oyuncuyu izlemeye devam ettiklerini aktararak, Ferdi'nin de takip ettikleri oyunculardan biri olduğunu ifade etti.

Comolli, kulübü FFP açısından zorlayacak hiçbir transfer yapmayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"O yüzden kesinlikle imza atmadan her şeyin olabileceğini, transfer anlaşmalarının bozulabileceğini gayet iyi bir şekilde biliyorum. O yüzden 'kesin oyuncu alırız, buraya oyuncu getireceğiz' diyemiyorum. Transfer sezonunda her şeyin yaşanabileceğini biliyorum. Kesinlikle transfer yapmak istiyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, hangi pozisyonlara oyuncu ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, hangi pozisyonları güçlendirmemiz gerektiğini gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Bir stratejimiz var ve o doğrultuda ilerliyoruz."

Fernandao'nun satılmasını acele bir karar olarak düşünmediğini ifade eden Comolli, bu transferin kulübün içinde bulunduğu şartlar ve oyuncu açısında da doğru karar olduğunu söyledi.

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