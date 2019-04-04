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Fenerbahçe -Galatasaray derbisi için Cüneyt Çakır iddiası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Ligin 28. haftasında Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır’a maç verilmedi.

Fenerbahçe -Galatasaray derbisi için Cüneyt Çakır iddiası

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Açıklanan listede Cüneyt Çakır’a ise maç verilmedi. Önümüzdeki hafta Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Çakır’a görev verilmemesi, MHK’nin deneyimli hakemi bu maçta görevlendirmeyi düşündüğü iddialarını da beraberinde getirdi.

SON DERBİ HAKEMİ YILDIRIM, GÖZTEPE - AKHİSAR MAÇINDA

İstanbul’un 3 büyükleri arasında oynanan ve son derbi maçı olan 25 Şubat’taki Beşiktaş - Fenerbahçe maçında düdük çalan Bülent Yıldırım, ligin 27. haftasında Göztepe - Akhisarspor maçına verildi. Öte yandan 10 Şubat’ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında görev alan ve verdiği kararlarla özellikle bordo-mavili camianın tepkisini alan Ümit Öztürk de bu hafta liglerde görev almadı.

ÇAKIR'IN SON MAÇI ARABİSTAN'DAYDI

Bu hafta MHK tarafından görev verilmeyen Cüneyt Çakır, en son 29 Mart’ta Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Hilal ile Al Nassr takımları arasında oynanan maçta görev almıştı.

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Fenerbahçe Galatasaray kadıköy mhk tff cüneyt çakır

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