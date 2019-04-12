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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi hakem Ali Palabıyık'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık hangi takımlı? Süper Lig'deki hakemler hangi takımı tutuyor? İşte o liste...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

BAHATTİN ŞİMŞEK - Fenerbahçe

BAHATTİN ŞİMŞEK - Fenerbahçe

BÜLENT YILDIRIM - Fenerbahçe

BÜLENT YILDIRIM - Fenerbahçe

CÜNEYT ÇAKIR - Fenerbahçe

CÜNEYT ÇAKIR - Fenerbahçe

FIRAT AYDINUS - Beşiktaş

FIRAT AYDINUS - Beşiktaş

HALİL UMUT MELER - Galatasaray

HALİL UMUT MELER - Galatasaray

HALİS ÖZKAHYA - Fenerbahçe

HALİS ÖZKAHYA - Fenerbahçe

ALİ PALABIYIK - Fenerbahçe

ALİ PALABIYIK - Fenerbahçe

HÜSEYİN GÖÇEK - Galatasaray

HÜSEYİN GÖÇEK - Galatasaray

KORAY GENCERLER - Fenerbahçe

KORAY GENCERLER - Fenerbahçe

SERKAN ÇINAR - Fenerbahçe

SERKAN ÇINAR - Fenerbahçe

METE KALKAVAN - Beşiktaş

METE KALKAVAN - Beşiktaş

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - Galatasaray

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - Galatasaray

SERKAN TOKAT - Galatasaray

SERKAN TOKAT - Galatasaray

SUAT ARSLANBOĞA - Beşiktaş

SUAT ARSLANBOĞA - Beşiktaş

TUGAY KAAN NUMANOĞLU -

TUGAY KAAN NUMANOĞLU -

ÜMİT ÖZTÜRK - Galatasaray

ÜMİT ÖZTÜRK - Galatasaray

VOLKAN BAYARSLAN - Beşiktaş

VOLKAN BAYARSLAN - Beşiktaş

YAŞAR KEMAL UĞURLU - Fenerbahçe

YAŞAR KEMAL UĞURLU - Fenerbahçe

ZORBAY KÜÇÜK -

ZORBAY KÜÇÜK -

BÜNYAMİN GEZER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

BÜNYAMİN GEZER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

YUNUS YILDIRIM (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

YUNUS YILDIRIM (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

HAKAN ÖZKAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

HAKAN ÖZKAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

DENİZ ÇOBAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

DENİZ ÇOBAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

SELÇUK DERELİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

SELÇUK DERELİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

İLKER MERAL (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

İLKER MERAL (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

GÖKHAN GÜNEŞER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

GÖKHAN GÜNEŞER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

ABDULLAH YILMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

ABDULLAH YILMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

AYTEKİN DURMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Beşiktaş

AYTEKİN DURMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Beşiktaş

BARIŞ ŞİMŞEK (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

BARIŞ ŞİMŞEK (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

TANER GİZLENCİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

TANER GİZLENCİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Ali Palabıyık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sıkıntı yok ülkede değişim var bu kez devran dönecektir,seçimlerde olduğu gibi...!
oh ne güzel hayat hakemede ayar çektiler fener ol ayağından gençlerin cebindeki üç kuruşada göz dikenler milyarlık adamlar kulübü yönetemiyorlar batırıyorlar faturayı taraftara kesiyorlar kendi cepleri dolarken babaları çocuklara zar zor harçlık versin sizde ona göz koyun işiniz gücünüz ayar çekmek
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