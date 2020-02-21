SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ilk kez kulübede

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ilk kez kulübede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

29 Şubat 2004 yılında ilk kez Galatasaray derbisinde kalede görev yapan Volkan Demirel, 23 Şubat 2020 yılında oynanacak olan dev derbide ilk kez kulübede antrenör olarak görev alacak.

Süper Lig’in 23. haftasında evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ilk kez antrenör olarak kulübede yer alacak.

2003 yılında sarı-lacivertli formayı sırtına giyen Demirel, 17 yıl boyunca futbolcu olarak takımına hizmet vermişti. Sezon başında futbol hayatını noktalayıp sarı-lacivertlilerde antrenörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, 29 Şubat 2004 tarihinde ilk kez çıktığı Galatasaray derbisinden 16 yıl sonra kulübede antrenör olarak görev yapacak.

Kadıköy’de oynanan 19 maçın 16’sında ilk 11’de sahaya çıkan Demirel 3 müsabakada da yedek kulübesinde yer almıştı. Taraftarının karşısında derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan Volkan Demirel, Kadıköy’de Galatasaray mağlubiyeti görmeden sporculuk kariyerini noktaladı.

(İHA)

Galatasaray - Fenerbahçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray volkan demirel Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Başakşehir turu zora soktu

Başakşehir turu zora soktu

Özel izinle sürpriz transfer!

Özel izinle sürpriz transfer!

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Volkan Demirel ilk kez kulübede

Derbide Volkan Demirel ilk kez kulübede

Tahkim Kurulu, Semih Özsoy'un cezasını onadı

Semih Özsoy'un cezası onandı

TSYD'ye Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra bir tepki de Fenerbahçe'den

TSYD'ye bir tepki de F.Bahçe'den

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

F.Bahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler golcülerde

Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği

A Spor'da Setenay Cankat-Göktuğhan Argın kavgası

Canlı yayında şok kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.