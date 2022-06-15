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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı aldı! Sarı-kırmızılı taraftarlar bu habere çok sinirlendi...

15.06.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma, Fenerbahçe'de! Jorge Jesus'un çok istediği oyuncuların başında gelen Bruma'nın bu haberi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Hızıyla rakiplerini eksiltmesiyle ünlenen yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesi Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı aldı! Sarı-kırmızılı taraftarlar bu habere çok sinirlendi...
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı renklerine bağladı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan bu olay karşısında Galatasaraylı taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fatih Terim döneminde tecrübeli çalıştırıcının değişilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu Fenerbahçe forması giyecek.

FENERBAHÇE DUYURDU

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"Bilgilendirme

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

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Bruma'nın 23.10'da İstanbul'da olacağı ve burada Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirip resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Bruma
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