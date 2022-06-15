Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı aldı! Sarı-kırmızılı taraftarlar bu habere çok sinirlendi...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı renklerine bağladı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan bu olay karşısında Galatasaraylı taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fatih Terim döneminde tecrübeli çalıştırıcının değişilmez isimlerinden olan yıldız oyuncu Fenerbahçe forması giyecek.

FENERBAHÇE DUYURDU

"Bilgilendirme

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Bruma'nın 23.10'da İstanbul'da olacağı ve burada Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirip resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.

Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.



