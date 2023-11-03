FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023? FB GS Süper Kupa ne zaman oynanacak? TFF Süper Kupa tarihi

Süper Kupa tarihi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihini açıkladı. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak. İşte Süper Kupa finali ile ilgili merak edilenler...

SÜPER KUPA NE ZAMAN 2023?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

FB GS SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.







