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Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep saat kaçta başlıyor?

12.04.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de üst üste aldığı puanlarla 5. Sıraya kadar yükselen Gaziantep FK, 12 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda mücadele ediyor. Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi için bu maçı kazanması bir zorunlulukken, Gaziantep FK ise sıralamadaki yerini korumak için çabalayacak. Süper Lig haftasının en kritik karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü ve Gaziantep FK karşılaşması, bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep saat kaçta başlıyor?

Gaziantep takımı Süper Lig’in 34. Haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Fenerbahçe, Spor Kulübü, Gaziantep FK ile karşılaştığı üç resmi maçta toplam 10 gol atarak Gaziantep FK’yı mağlup etti. İkilinin son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 3 – 1’lik skorla Gaziantep takımına yenildi. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 1.63 puan ortalaması ile oldukça kötü ilerliyor. Taraftarların gözü ise bu maçın sonucuna çevrildi.

FENERBAHÇE – GEZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

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Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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İLK 11’LER

  • Fenerbahçe Spor Kulübü: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Pelkas, Ferdi, Samatta

  • Gaziantep FK: Güray, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Mirallas, Rashid, Vetrih, Maxim, Dicko, Kenan

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