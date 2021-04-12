Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Fenerbahçe - Gaziantep saat kaçta başlıyor?

Gaziantep takımı Süper Lig’in 34. Haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Fenerbahçe, Spor Kulübü, Gaziantep FK ile karşılaştığı üç resmi maçta toplam 10 gol atarak Gaziantep FK’yı mağlup etti. İkilinin son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, 3 – 1’lik skorla Gaziantep takımına yenildi. Fenerbahçe bu sezon iç sahada 1.63 puan ortalaması ile oldukça kötü ilerliyor. Taraftarların gözü ise bu maçın sonucuna çevrildi.

FENERBAHÇE – GEZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.