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  4. Fenerbahçe gelişmeleri: Fenerbahçe yeni hocasını derbi öncesi açıkladı! Sarı-Lacivertliler'de yeni başantrenör belli oldu

Fenerbahçe gelişmeleri: Fenerbahçe yeni hocasını derbi öncesi açıkladı! Sarı-Lacivertliler'de yeni başantrenör belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 14:06
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Fenerbahçe gelişmeleri: Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı. Abbondanza, sarı-lacivertli ekipte daha önce de görev almıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe gelişmeleri: Fenerbahçe yeni hocasını derbi öncesi açıkladı! Sarı-Lacivertliler'de yeni başantrenör belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'le oynanan ilk maçın ardından Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayıran Fenerbahçe Medicana'da yeni başantrenör belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başantrenörlük görevi için Marcello Abbondanza'yla anlaşmaya varıldığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Galatasaray Daikin'i konuk edece ve karşılaşma 13.30'da başlayacak.

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fenerbahçe
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