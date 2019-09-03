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Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Fenerbahçe genç oyuncularını kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Batuhan Yılmaz'ın TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

Yusuf Mert Tunç'un TFF 1. Lig'de Boluspor'a, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut'un ise aynı ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yusuf Mert Tunç Batuhan Yılmaz Abdulcebrail Akbulut

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