Fenerbahçe genç yıldız Bilal Budak'ı transfer ediyor!

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor. Kulüp, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'dan sonra uzun süredir gündemde olan bir genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Sarı lacivertli takım Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bilal Budak, için anlaşma sağladı.

Gelecek sezon sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü görüşmeler sonunda Manisa, genç yeteneğini 200 bin lira ve bir sonraki satıştan pay karşılığında vermeye razı oldu.

YUSUF ŞİMŞEK'E BENZETİLİYOR

Oyun stiyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Yusuf Şimşek'e benzetilen 16 yaşındaki Bilal Budak, Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FUTBOL KÖYÜNE DE KATILMIŞTI

7 Aralık 2003 doğumlu oyuncu, Manisaspor U13 takımında yer alırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Ülker'in ortaklaşa düzenledği TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi’nin Kuşadası kampına da katılmıştı. Geçen sezen attığı profesyonel sözleşmeyle Bilal, Manisaspor tarihinin en genç oyuncusu unvanını almıştı. Asıl pozisyonu merkez orta saha olan oyuncu, 8 numarada da görev yapabiliyor.

(İHA)