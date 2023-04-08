Fenerbahçe genç yıldız İsak Vural ile sözleşmesini feshetmişti! Meğer gerçek bambaşkaymış...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin altyapısına transfer olan ve büyük beklentilerin olduğu İsak Vural’ın sözleşmesi şaşırtan bir şekilde feshedildi. 16 yaşındaki İsveç doğumlu oyuncu, Hammarby ile kontrat imzalamıştı.

TFF'NİN KURALI NEDENİYLE

Yaşanan bu durumun nedeni merak konusu olurken, İsak Vural'ın transfer detayları belli oldu. 18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.

İSTENİLDİĞİNDE GERİ DÖNECEK

Yapılan anlaşma gereği İsak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2021/22 sezonunda transfer olan İsak Vural, U19 Süper Lig'de 8 maçta forma giyip bir asist kaydetti.



