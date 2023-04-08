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Fenerbahçe genç yıldız İsak Vural ile sözleşmesini feshetmişti! Meğer gerçek bambaşkaymış...

08.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe TFF'ye yaptığı bildirimle Hammarby'de kiralık olarak forma giyen genç oyuncu İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiş, yapılan bu açıklama herkesi şaşkına çevirmişti. Bu kararın nedeni merak edilirken, gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe genç yıldız İsak Vural ile sözleşmesini feshetmişti! Meğer gerçek bambaşkaymış...
İsak Vural

İsak Vural

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin altyapısına transfer olan ve büyük beklentilerin olduğu İsak Vural’ın sözleşmesi şaşırtan bir şekilde feshedildi. 16 yaşındaki İsveç doğumlu oyuncu, Hammarby ile kontrat imzalamıştı.

TFF'NİN KURALI NEDENİYLE

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Yaşanan bu durumun nedeni merak konusu olurken, İsak Vural'ın transfer detayları belli oldu. 18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.

İSTENİLDİĞİNDE GERİ DÖNECEK

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Yapılan anlaşma gereği İsak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 2021/22 sezonunda transfer olan İsak Vural, U19 Süper Lig'de 8 maçta forma giyip bir asist kaydetti.


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