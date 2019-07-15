Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i bitirmek üzere

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de takıma takviyeler yapılmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Gary Rodrigues, Allahyar Seyyadmeneş, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ın ardından Gençlerbirliği'nin Ümit Milli Takım'da da görev alan oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin bu hafta transferi açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 25 maça çıkan Yıldırım Mert Çetin, 1 gol kaydederken 4 kez de sarı kart gördü. 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den haber beklediği ve Gençlerbirliği'nin Erzurum'daki kampında veda hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.
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