Fenerbahçe Genel Kurulu karıştı! Aziz Yıldırım'dan Saran'ın ekibine olay sözler: Parayı yediniz

Fenerbahçe Kulübü’nün olağan genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yoğun katılımla devam ediyor. Mali ve idari konuların ele alındığı toplantıda, bazı konuşmaların ardından salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"İÇİNİZDEN GEÇERİM!"

Genel kurulda söz alan Aziz Yıldırım, "Parayı yemişsiniz, kapatın bitsin. Bak, konuşur, içinizden geçerim. İbra etmem ona göre" ifadelerini kullandı.

"PARAYI YEDİNİZ"

Sadettin Saran döneminde yönetimde görev alan isimlerden Orhan Demirel, kürsüde yaptığı konuşmada kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirel’in sözleri sırasında salonda tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Demirel’in konuşmasına tepki göstererek kendisine dönüp "Parayı yediniz kardeşim! Futbolcuları anlatın, saha içindekilerden bahsedin." ifadelerini kullandı.

"ALGI YAPIYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım’ın sözlerinin ardından eski yönetici İlker Alkun da ayağa kalkarak tepki gösterdi. Alkun, Yıldırım’a yönelik "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz. Aylardır algı yapıyorsunuz, bırakın da anlatalım.'' ifadelerini kullandı.

Karşılıklı açıklamaların ardından genel kurul salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun araya girmesiyle ortam sakinleşirken, Orhan Demirel konuşmasına devam etti.