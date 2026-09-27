Herkes merakla bekliyordu! Singo'nun dönüş maçı belli oldu

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Wilfried Singo’nun sahalara dönüşüyle ilgili plan belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli oyuncunun tendonunda yırtık bulunmadığını ve kronik bir sakatlığının olmadığını açıkladı.

BARCELONA MAÇINDA YOK

Singo’nun Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra Barcelona mücadelesinde de kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavi ve hazırlık sürecinin ardından 25 yaşındaki savunmacının bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden süre alması planlanıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 2 maçta görev yapan Singo, toplam 41 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahilli oyuncunun dönüşüyle birlikte savunmadaki alternatiflerin de artması hedefleniyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN SİNGO AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Singo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak."

Sarı kırmızılılarda Singo’nun tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi ve Gençlerbirliği maçında yeniden sahaya çıkması bekleniyor.