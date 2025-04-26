Fenerbahçe geriden gelerek kazandı! Sarı-Lacivertliler Gaziantep FK karşısında 4 dakikada bulduğu 3 golle galip geldi

Maçın 67. dakikasına kadar 1-0 geride olan Sarı-lacivertliler, Talisca ile durumu eşitledi. Sonrasında ise Dzeko ve Fred ile tam 4 dakikada 3 gol bulmayı başardı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Maçta dakika 6'yı gösterirken, Sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Halil'in savunma arkasına harika gönderdiği uzun topta, Lungoyi topu güzel konrtol etti ve Çağlar'ın baskısından kurtulup yakın köşeye sert vurdu, top dirkten döndü.

MAXİM PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 13.dakikasında Fenerbahçe hucuma çıkarken orta alana kadar Dzeko'nun Skriniar'a göndermek istediği top kısa düştü. Araya giren Boateng takımını sağ kanattan hızlı atağa çıkardı. Ondan pası alan Maxim'in ceza yayının sağından sert şutunda savunmadan da seken top yakın köşeden ağlarla buluştu.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Maçın 43.dakikasında arka direkte topu kontrol eden Talisca, yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak hakem, Brezilyalı futbolcunun topu eliyle düzelttiğini belirtip golü geçersiz saydı.

TALISCA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Anderson Talisca kazanılan penaltı sonrası topun başına geçti. Brezilyalı yıldız hata yapmayarak takımına eşitliği getirdi.

DZEKO SAHNEDE

Karşılaşmanın 69. dakikasında Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dzeko, sağ ayak içiyle topa tek dokunuşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

4 DAKİKADA 3 GOL

Bu golden yalnızca 3 dakikada sonra bu kez Fred sahneye çıktı. Sağ taraftan çevrilen topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

KOSTIC BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE CEZALI!

Yenilen golden 2 dakika sonra Filip Kostic, Gaziantep FK yarı alanında Semih Güler'e yaptığı hamlenin ardından sarı kart gördü. Karşılaşma öncesinde ceza sınırında bulunan Sırp futbolcu, gördüğü sarı kart ile birlikte Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbide cezalı duruma düştü.

MOU'DAN KADRODA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Kayserispor beraberliğinden sonra Gaziantep FK maçına tam 8 değişiklikle çıktı. Jose Mourinho kadroda değişikliğe gitti.