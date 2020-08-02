Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde sona yaklaştı! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül, eski takımına dönüyor.Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
Gündemde yer alan bu habere henüz muhataplarından bir yalanlama gelmezken, sosyal medyada gündem konusu oldu.
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