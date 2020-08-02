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Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde sona yaklaştı! İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Sarı lacivertliler, son 6 yılda yaşanılan başarısızlıkları tekrarlamak istemezken, gelecek sezon başarılı ve tecrübeli bir kadro kurarak şampiyonluğa oynamak istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın, Gökhan Gönül transferinde son aşamaya geldiği dile getirildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde sona yaklaştı! İşte detaylar...

Fenerbahçe'de uzun süren hasret sona eriyor. Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın yolunu tutan Gökhan Gönül, eski takımına dönüyor.Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Beşiktaş ile yeniden kontrat imzalama konusunda uzlaşma sağlayamayan tecrübeli sağ bekin yeni adresi Kadıköy olacak.

SON GÖRÜŞME YAPILACAK VE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Gökhan Gönül ile son görüşmesini yapacak ve tecrübeli futbolcu, kendisini sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

YALANLAMA GELMEDİ

Gündemde yer alan bu habere henüz muhataplarından bir yalanlama gelmezken, sosyal medyada gündem konusu oldu.


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